دولار بهامي إلى ريال عماني

تحويل BSD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bsd
٣٨٥٫٢٤٠ omr

1.00000 BSD = 0.38524 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:35 UTC
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BSD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064588.50021.436811.661080.9575518.218
1GBP1.1574111.232102.4261.662891.922451.1082821.0846
1USD0.93940.811688183.13781.349751.560430.8995517.1141
1INR0.01129940.009763170.012028210.01623510.01876920.010820.205852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / الريال العماني
1 BSD0.38524 OMR
5 BSD1.92620 OMR
10 BSD3.85240 OMR
20 BSD7.70480 OMR
50 BSD19.26200 OMR
100 BSD38.52400 OMR
250 BSD96.31000 OMR
500 BSD192.62000 OMR
1000 BSD385.24000 OMR
2000 BSD770.48000 OMR
5000 BSD1926.20000 OMR
10000 BSD3852.40000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار البهامي
1 OMR2.59578 BSD
5 OMR12.97890 BSD
10 OMR25.95780 BSD
20 OMR51.91560 BSD
50 OMR129.78900 BSD
100 OMR259.57800 BSD
250 OMR648.94500 BSD
500 OMR1297.89000 BSD
1000 OMR2595.78000 BSD
2000 OMR5191.56000 BSD
5000 OMR12978.90000 BSD
10000 OMR25957.80000 BSD