100 ريال عماني إلى دولار بهامي

تحويل OMR إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

100 omr
259.75 bsd

ر.ع.1.000 OMR = B$2.598 BSD

Mid-market exchange rate at 11:29
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى BSD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2341.511.6510.94721.585
1 GBP1.18111.312110.1111.7831.951.11825.492
1 USD0.90.762183.9041.3591.4860.85219.425
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / دولار البهامي
1 OMR٢٫٥٩٧٥٠ BSD
5 OMR١٢٫٩٨٧٥٠ BSD
10 OMR٢٥٫٩٧٥٠٠ BSD
20 OMR٥١٫٩٥٠٠٠ BSD
50 OMR١٢٩٫٨٧٥٠٠ BSD
100 OMR٢٥٩٫٧٥٠٠٠ BSD
250 OMR٦٤٩٫٣٧٥٠٠ BSD
500 OMR١٬٢٩٨٫٧٥٠٠٠ BSD
1000 OMR٢٬٥٩٧٫٥٠٠٠٠ BSD
2000 OMR٥٬١٩٥٫٠٠٠٠٠ BSD
5000 OMR١٢٬٩٨٧٫٥٠٠٠٠ BSD
10000 OMR٢٥٬٩٧٥٫٠٠٠٠٠ BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / الريال العماني
1 BSD٠٫٣٨٤٩٩ OMR
5 BSD١٫٩٢٤٩٣ OMR
10 BSD٣٫٨٤٩٨٥ OMR
20 BSD٧٫٦٩٩٧٠ OMR
50 BSD١٩٫٢٤٩٢٥ OMR
100 BSD٣٨٫٤٩٨٥٠ OMR
250 BSD٩٦٫٢٤٦٢٥ OMR
500 BSD١٩٢٫٤٩٢٥٠ OMR
1000 BSD٣٨٤٫٩٨٥٠٠ OMR
2000 BSD٧٦٩٫٩٧٠٠٠ OMR
5000 BSD١٬٩٢٤٫٩٢٥٠٠ OMR
10000 BSD٣٬٨٤٩٫٨٥٠٠٠ OMR