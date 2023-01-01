بوليفيانو بوليفي إلى جنيه مصري

تحويل BOB إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bob
4455.66 egp

1.00000 BOB = 4.45566 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:57 UTC
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BOB إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.38331.435021.660860.9569518.2195
1GBP1.1583511.2317102.3671.662061.923631.1084821.102
1USD0.940350.811886183.111.34941.561770.899917.1324
1INR0.01131440.009768810.012032210.01623630.01879160.01082780.206141

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / جنيه مصري
1 BOB4.45566 EGP
5 BOB22.27830 EGP
10 BOB44.55660 EGP
20 BOB89.11320 EGP
50 BOB222.78300 EGP
100 BOB445.56600 EGP
250 BOB1113.91500 EGP
500 BOB2227.83000 EGP
1000 BOB4455.66000 EGP
2000 BOB8911.32000 EGP
5000 BOB22278.30000 EGP
10000 BOB44556.60000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Bolivian Boliviano
1 EGP0.22443 BOB
5 EGP1.12217 BOB
10 EGP2.24434 BOB
20 EGP4.48868 BOB
50 EGP11.22170 BOB
100 EGP22.44340 BOB
250 EGP56.10850 BOB
500 EGP112.21700 BOB
1000 EGP224.43400 BOB
2000 EGP448.86800 BOB
5000 EGP1122.17000 BOB
10000 EGP2244.34000 BOB