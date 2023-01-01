5 بوليفيانو بوليفي إلى جنيه مصري

تحويل BOB إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

٥ bob
٢٢٫٣٥ egp

1.00000 BOB = 4.46931 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077389.08971.46481.67010.9541518.3965
1GBP1.1686311.2589104.1081.711731.951631.1150521.4976
1USD0.928250.794344182.69721.35971.550270.885717.0765
1INR0.01122460.009605460.012092310.01644190.01874630.01071020.206494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / جنيه مصري
1 BOB4.46931 EGP
5 BOB22.34655 EGP
10 BOB44.69310 EGP
20 BOB89.38620 EGP
50 BOB223.46550 EGP
100 BOB446.93100 EGP
250 BOB1117.32750 EGP
500 BOB2234.65500 EGP
1000 BOB4469.31000 EGP
2000 BOB8938.62000 EGP
5000 BOB22346.55000 EGP
10000 BOB44693.10000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Bolivian Boliviano
1 EGP0.22375 BOB
5 EGP1.11874 BOB
10 EGP2.23748 BOB
20 EGP4.47496 BOB
50 EGP11.18740 BOB
100 EGP22.37480 BOB
250 EGP55.93700 BOB
500 EGP111.87400 BOB
1000 EGP223.74800 BOB
2000 EGP447.49600 BOB
5000 EGP1118.74000 BOB
10000 EGP2237.48000 BOB