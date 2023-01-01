دولار بروني إلى ليرة لبنانية

تحويل BND إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
١٠٬٩٩١٬٣٠٠ lbp

1.00000 BND = 10991.30000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:48 UTC
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BND إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.39881.434881.659310.956918.212
1GBP1.1583511.2321102.3941.662041.9221.1084221.0953
1USD0.94010.811622183.1051.348951.559940.8995517.1214
1INR0.01131240.009766230.01203310.01623190.01877070.01082430.206021

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / جنيه لبناني
1 BND10991.30000 LBP
5 BND54956.50000 LBP
10 BND109913.00000 LBP
20 BND219826.00000 LBP
50 BND549565.00000 LBP
100 BND1099130.00000 LBP
250 BND2747825.00000 LBP
500 BND5495650.00000 LBP
1000 BND10991300.00000 LBP
2000 BND21982600.00000 LBP
5000 BND54956500.00000 LBP
10000 BND109913000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار بروني
1 LBP0.00009 BND
5 LBP0.00045 BND
10 LBP0.00091 BND
20 LBP0.00182 BND
50 LBP0.00455 BND
100 LBP0.00910 BND
250 LBP0.02275 BND
500 LBP0.04549 BND
1000 LBP0.09098 BND
2000 LBP0.18196 BND
5000 LBP0.45491 BND
10000 LBP0.90981 BND