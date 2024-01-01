Brunei dolarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile BND → LBP çevirin

1.000 bnd
65.776.300 lbp

1,000 BND = 65.780 LBP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,941,3771,68418,8621,3621,5470,803
1 EUR1,06411,4661,79220,0711,4491,6470,855
1 CAD0,7260,68211,22313,6940,9881,1230,583
1 NZD0,5940,5580,818111,1980,8080,9190,477

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Brunei dolarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

BND → EUR

BND → CAD

BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / Lübnan Lirası
1 BND65.776,30000 LBP
5 BND328.881,50000 LBP
10 BND657.763,00000 LBP
20 BND1.315.526,00000 LBP
50 BND3.288.815,00000 LBP
100 BND6.577.630,00000 LBP
250 BND16.444.075,00000 LBP
500 BND32.888.150,00000 LBP
1000 BND65.776.300,00000 LBP
2000 BND131.552.600,00000 LBP
5000 BND328.881.500,00000 LBP
10000 BND657.763.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Brunei Doları
1 LBP0,00002 BND
5 LBP0,00008 BND
10 LBP0,00015 BND
20 LBP0,00030 BND
50 LBP0,00076 BND
100 LBP0,00152 BND
250 LBP0,00380 BND
500 LBP0,00760 BND
1000 LBP0,01520 BND
2000 LBP0,03041 BND
5000 LBP0,07602 BND
10000 LBP0,15203 BND