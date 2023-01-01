دولار بروني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BND إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
١٦٬٧٨١٫١٠ czk

1.00000 BND = 16.78110 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:44 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BND إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 CZK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0635588.37251.434781.65920.957118.2085
1GBP1.1582111.2319102.3611.661891.921841.1085221.0907
1USD0.94020.811754183.0921.349051.560060.8999517.1205
1INR0.01131570.009769340.012034910.01623560.01877510.01083080.206043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

BND إلى USD

BND إلى EUR

BND إلى CAD

BND إلى NZD

BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BND16.78110 CZK
5 BND83.90550 CZK
10 BND167.81100 CZK
20 BND335.62200 CZK
50 BND839.05500 CZK
100 BND1678.11000 CZK
250 BND4195.27500 CZK
500 BND8390.55000 CZK
1000 BND16781.10000 CZK
2000 BND33562.20000 CZK
5000 BND83905.50000 CZK
10000 BND167811.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار بروني
1 CZK0.05959 BND
5 CZK0.29795 BND
10 CZK0.59591 BND
20 CZK1.19182 BND
50 CZK2.97954 BND
100 CZK5.95909 BND
250 CZK14.89773 BND
500 CZK29.79545 BND
1000 CZK59.59090 BND
2000 CZK119.18180 BND
5000 CZK297.95450 BND
10000 CZK595.90900 BND