5 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار بروني

تحويل CZK إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

5 czk
0.29 bnd

Kč1.000 CZK = B$0.05747 BND

Mid-market exchange rate at 20:16
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CZK إلى BND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.284.30791.75736.6740.946
1 USD0.91510.7831,370.733.9483.94633.5520.865
1 GBP1.1681.27711,750.155.031107.18242.8391.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار بروني
1 CZK٠٫٠٥٧٤٧ BND
5 CZK٠٫٢٨٧٣٦ BND
10 CZK٠٫٥٧٤٧٣ BND
20 CZK١٫١٤٩٤٦ BND
50 CZK٢٫٨٧٣٦٤ BND
100 CZK٥٫٧٤٧٢٨ BND
250 CZK١٤٫٣٦٨٢٠ BND
500 CZK٢٨٫٧٣٦٤٠ BND
1000 CZK٥٧٫٤٧٢٨٠ BND
2000 CZK١١٤٫٩٤٥٦٠ BND
5000 CZK٢٨٧٫٣٦٤٠٠ BND
10000 CZK٥٧٤٫٧٢٨٠٠ BND
معدلات التحويل دولار بروني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BND١٧٫٣٩٩٥٠ CZK
5 BND٨٦٫٩٩٧٥٠ CZK
10 BND١٧٣٫٩٩٥٠٠ CZK
20 BND٣٤٧٫٩٩٠٠٠ CZK
50 BND٨٦٩٫٩٧٥٠٠ CZK
100 BND١٬٧٣٩٫٩٥٠٠٠ CZK
250 BND٤٬٣٤٩٫٨٧٥٠٠ CZK
500 BND٨٬٦٩٩٫٧٥٠٠٠ CZK
1000 BND١٧٬٣٩٩٫٥٠٠٠٠ CZK
2000 BND٣٤٬٧٩٩٫٠٠٠٠٠ CZK
5000 BND٨٦٬٩٩٧٫٥٠٠٠٠ CZK
10000 BND١٧٣٬٩٩٥٫٠٠٠٠٠ CZK