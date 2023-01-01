10 دولار بروني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BND إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bnd
١٦٥٫٠٨ czk

1.00000 BND = 16.50800 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:44 UTC
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BND إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077689.11451.465211.671090.954618.4183
1GBP1.1686311.2593104.1411.712271.952861.1155821.524
1USD0.9280.794092182.69721.35971.550750.8858517.092
1INR0.01122150.00960240.012092310.01644190.01875210.0107120.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BND16.50800 CZK
5 BND82.54000 CZK
10 BND165.08000 CZK
20 BND330.16000 CZK
50 BND825.40000 CZK
100 BND1650.80000 CZK
250 BND4127.00000 CZK
500 BND8254.00000 CZK
1000 BND16508.00000 CZK
2000 BND33016.00000 CZK
5000 BND82540.00000 CZK
10000 BND165080.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار بروني
1 CZK0.06058 BND
5 CZK0.30288 BND
10 CZK0.60577 BND
20 CZK1.21153 BND
50 CZK3.02883 BND
100 CZK6.05766 BND
250 CZK15.14415 BND
500 CZK30.28830 BND
1000 CZK60.57660 BND
2000 CZK121.15320 BND
5000 CZK302.88300 BND
10000 CZK605.76600 BND