دينار بحريني إلى فورنت مجري
تحويل BHD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار بحريني إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bahraini Dinar / Hungarian Forint
|1 BHD
|959.41600 HUF
|5 BHD
|4797.08000 HUF
|10 BHD
|9594.16000 HUF
|20 BHD
|19188.32000 HUF
|50 BHD
|47970.80000 HUF
|100 BHD
|95941.60000 HUF
|250 BHD
|239854.00000 HUF
|500 BHD
|479708.00000 HUF
|1000 BHD
|959416.00000 HUF
|2000 BHD
|1918832.00000 HUF
|5000 BHD
|4797080.00000 HUF
|10000 BHD
|9594160.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Bahraini Dinar
|2000 HUF
|2.08460 BHD
|5000 HUF
|5.21150 BHD
|10000 HUF
|10.42300 BHD
|15000 HUF
|15.63450 BHD
|20000 HUF
|20.84600 BHD
|30000 HUF
|31.26900 BHD
|40000 HUF
|41.69200 BHD
|50000 HUF
|52.11500 BHD
|60000 HUF
|62.53800 BHD
|100000 HUF
|104.23000 BHD
|150000 HUF
|156.34500 BHD
|200000 HUF
|208.46000 BHD