دينار بحريني إلى فورنت مجري

تحويل BHD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٩٥٩٬٤١٦ huf

1.00000 BHD = 959.41600 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:15 UTC
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BHD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 HUF
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37491.434671.659830.9571518.2182
1GBP1.1584811.2323102.3831.662061.922911.1088421.1058
1USD0.94010.811491183.08251.348751.560430.8998517.1272
1INR0.01131540.009767290.012036210.01623390.01878170.01083080.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Hungarian Forint
1 BHD959.41600 HUF
5 BHD4797.08000 HUF
10 BHD9594.16000 HUF
20 BHD19188.32000 HUF
50 BHD47970.80000 HUF
100 BHD95941.60000 HUF
250 BHD239854.00000 HUF
500 BHD479708.00000 HUF
1000 BHD959416.00000 HUF
2000 BHD1918832.00000 HUF
5000 BHD4797080.00000 HUF
10000 BHD9594160.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Bahraini Dinar
2000 HUF2.08460 BHD
5000 HUF5.21150 BHD
10000 HUF10.42300 BHD
15000 HUF15.63450 BHD
20000 HUF20.84600 BHD
30000 HUF31.26900 BHD
40000 HUF41.69200 BHD
50000 HUF52.11500 BHD
60000 HUF62.53800 BHD
100000 HUF104.23000 BHD
150000 HUF156.34500 BHD
200000 HUF208.46000 BHD