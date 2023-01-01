دينار بحريني إلى جنيه إسترليني

تحويل BHD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٬١٥٢٫٧٨ gbp

1.00000 BHD = 2.15278 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:13 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BHD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 GBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37221.434561.659570.957118.2181
1GBP1.1584811.2322102.3711.661811.922461.1087821.104
1USD0.94010.811557183.081.348651.560180.8998517.1271
1INR0.01131580.009768370.012036610.01623310.01877930.01083110.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / جنيه استرليني
1 BHD2.15278 GBP
5 BHD10.76390 GBP
10 BHD21.52780 GBP
20 BHD43.05560 GBP
50 BHD107.63900 GBP
100 BHD215.27800 GBP
250 BHD538.19500 GBP
500 BHD1076.39000 GBP
1000 BHD2152.78000 GBP
2000 BHD4305.56000 GBP
5000 BHD10763.90000 GBP
10000 BHD21527.80000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Bahraini Dinar
1 GBP0.46452 BHD
5 GBP2.32258 BHD
10 GBP4.64515 BHD
20 GBP9.29030 BHD
50 GBP23.22575 BHD
100 GBP46.45150 BHD
250 GBP116.12875 BHD
500 GBP232.25750 BHD
1000 GBP464.51500 BHD
2000 GBP929.03000 BHD
5000 GBP2322.57500 BHD
10000 GBP4645.15000 BHD