5 جنيه إسترليني إلى دينار بحريني

تحويل GBP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

5 gbp
2.382 bhd

£1.000 GBP = .د.ب0.4765 BHD

Mid-market exchange rate at 21:01
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93683.5631.506159.7751.3690.8941.635
1 EUR1.069189.3171.61170.7651.4640.9551.747
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4861106.0910.9090.5931.085

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Bahraini Dinar
1 GBP٠٫٤٧٦٤٨ BHD
5 GBP٢٫٣٨٢٤٢ BHD
10 GBP٤٫٧٦٤٨٤ BHD
20 GBP٩٫٥٢٩٦٨ BHD
50 GBP٢٣٫٨٢٤٢٠ BHD
100 GBP٤٧٫٦٤٨٤٠ BHD
250 GBP١١٩٫١٢١٠٠ BHD
500 GBP٢٣٨٫٢٤٢٠٠ BHD
1000 GBP٤٧٦٫٤٨٤٠٠ BHD
2000 GBP٩٥٢٫٩٦٨٠٠ BHD
5000 GBP٢٬٣٨٢٫٤٢٠٠٠ BHD
10000 GBP٤٬٧٦٤٫٨٤٠٠٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / جنيه استرليني
1 BHD٢٫٠٩٨٧١ GBP
5 BHD١٠٫٤٩٣٥٥ GBP
10 BHD٢٠٫٩٨٧١٠ GBP
20 BHD٤١٫٩٧٤٢٠ GBP
50 BHD١٠٤٫٩٣٥٥٠ GBP
100 BHD٢٠٩٫٨٧١٠٠ GBP
250 BHD٥٢٤٫٦٧٧٥٠ GBP
500 BHD١٬٠٤٩٫٣٥٥٠٠ GBP
1000 BHD٢٬٠٩٨٫٧١٠٠٠ GBP
2000 BHD٤٬١٩٧٫٤٢٠٠٠ GBP
5000 BHD١٠٬٤٩٣٫٥٥٠٠٠ GBP
10000 BHD٢٠٬٩٨٧٫١٠٠٠٠ GBP