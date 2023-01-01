مانات أذربيجاني إلى فرنك سويسري

تحويل AZN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٥٢٩٫٤١ chf

1.00000 AZN = 0.52941 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:57 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AZN إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 CHF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.37671.434851.659150.957218.2197
1GBP1.1583511.23205102.3731.66211.921921.1087721.1053
1USD0.94020.811655183.0921.349051.559940.917.1302
1INR0.01131520.009768150.012034910.01623560.01877370.01083140.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

AZN إلى USD

AZN إلى INR

AZN إلى SGD

AZN إلى EUR

AZN إلى NZD

AZN إلى CAD

AZN إلى GBP

AZN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مانات أذربيجان / الفرنك السويسري
1 AZN0.52941 CHF
5 AZN2.64706 CHF
10 AZN5.29412 CHF
20 AZN10.58824 CHF
50 AZN26.47060 CHF
100 AZN52.94120 CHF
250 AZN132.35300 CHF
500 AZN264.70600 CHF
1000 AZN529.41200 CHF
2000 AZN1058.82400 CHF
5000 AZN2647.06000 CHF
10000 AZN5294.12000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / مانات أذربيجان
1 CHF1.88889 AZN
5 CHF9.44445 AZN
10 CHF18.88890 AZN
20 CHF37.77780 AZN
50 CHF94.44450 AZN
100 CHF188.88900 AZN
250 CHF472.22250 AZN
500 CHF944.44500 AZN
1000 CHF1888.89000 AZN
2000 CHF3777.78000 AZN
5000 CHF9444.45000 AZN
10000 CHF18888.90000 AZN