Azerbaycan manatından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile AZN → CHF çevirin

1.000 azn
537,54 chf

1,000 AZN = 0,5375 CHF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Azerbaycan manatından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / İsviçre Frangı
1 AZN0,53754 CHF
5 AZN2,68769 CHF
10 AZN5,37537 CHF
20 AZN10,75074 CHF
50 AZN26,87685 CHF
100 AZN53,75370 CHF
250 AZN134,38425 CHF
500 AZN268,76850 CHF
1000 AZN537,53700 CHF
2000 AZN1.075,07400 CHF
5000 AZN2.687,68500 CHF
10000 AZN5.375,37000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Azerbaycan Manatı
1 CHF1,86034 AZN
5 CHF9,30170 AZN
10 CHF18,60340 AZN
20 CHF37,20680 AZN
50 CHF93,01700 AZN
100 CHF186,03400 AZN
250 CHF465,08500 AZN
500 CHF930,17000 AZN
1000 CHF1.860,34000 AZN
2000 CHF3.720,68000 AZN
5000 CHF9.301,70000 AZN
10000 CHF18.603,40000 AZN