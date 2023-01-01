10 Azerbaycan manatından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile AZN → CHF çevirin

10 azn
5,38 chf

1.00000 AZN = 0.53824 CHF

21:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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AZN → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 CHF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.056587.86381.42491.643850.966718.5478
1GBP1.155211.2205101.5031.646091.899021.1167321.427
1USD0.94650.819336183.1651.34871.555940.91517.5559
1INR0.01138120.009851940.012024310.01621720.0187090.01100220.211097

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Azerbaycan manatından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

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AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

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Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / İsviçre Frangı
1 AZN0.53824 CHF
5 AZN2.69118 CHF
10 AZN5.38235 CHF
20 AZN10.76470 CHF
50 AZN26.91175 CHF
100 AZN53.82350 CHF
250 AZN134.55875 CHF
500 AZN269.11750 CHF
1000 AZN538.23500 CHF
2000 AZN1076.47000 CHF
5000 AZN2691.17500 CHF
10000 AZN5382.35000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Azerbaycan Manatı
1 CHF1.85792 AZN
5 CHF9.28960 AZN
10 CHF18.57920 AZN
20 CHF37.15840 AZN
50 CHF92.89600 AZN
100 CHF185.79200 AZN
250 CHF464.48000 AZN
500 CHF928.96000 AZN
1000 CHF1857.92000 AZN
2000 CHF3715.84000 AZN
5000 CHF9289.60000 AZN
10000 CHF18579.20000 AZN