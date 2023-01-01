100 بيزو أرجنتيني إلى شلن كيني

تحويل ARS إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ ars
٤٢ kes

1.00000 ARS = 0.42126 KES

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / شلن كيني
1 ARS0.42126 KES
5 ARS2.10632 KES
10 ARS4.21264 KES
20 ARS8.42528 KES
50 ARS21.06320 KES
100 ARS42.12640 KES
250 ARS105.31600 KES
500 ARS210.63200 KES
1000 ARS421.26400 KES
2000 ARS842.52800 KES
5000 ARS2106.32000 KES
10000 ARS4212.64000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Argentine Peso
1 KES2.37381 ARS
5 KES11.86905 ARS
10 KES23.73810 ARS
20 KES47.47620 ARS
50 KES118.69050 ARS
100 KES237.38100 ARS
250 KES593.45250 ARS
500 KES1186.90500 ARS
1000 KES2373.81000 ARS
2000 KES4747.62000 ARS
5000 KES11869.05000 ARS
10000 KES23738.10000 ARS