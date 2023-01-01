20 بيزو أرجنتيني إلى بير إثيوبي

تحويل ARS إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ars
٣٫٠٩ etb

1.00000 ARS = 0.15448 ETB

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / البر الإثيوبي
1 ARS0.15448 ETB
5 ARS0.77238 ETB
10 ARS1.54477 ETB
20 ARS3.08954 ETB
50 ARS7.72385 ETB
100 ARS15.44770 ETB
250 ARS38.61925 ETB
500 ARS77.23850 ETB
1000 ARS154.47700 ETB
2000 ARS308.95400 ETB
5000 ARS772.38500 ETB
10000 ARS1544.77000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Argentine Peso
1 ETB6.47346 ARS
5 ETB32.36730 ARS
10 ETB64.73460 ARS
20 ETB129.46920 ARS
50 ETB323.67300 ARS
100 ETB647.34600 ARS
250 ETB1618.36500 ARS
500 ETB3236.73000 ARS
1000 ETB6473.46000 ARS
2000 ETB12946.92000 ARS
5000 ETB32367.30000 ARS
10000 ETB64734.60000 ARS