درام أرميني إلى روبية سريلانكي

تحويل AMD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
839.92 lkr

1.00000 AMD = 0.83992 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:45 UTC
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AMD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.43371.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661381.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.351.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622650.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / روبية سريلانكية
1 AMD0.83992 LKR
5 AMD4.19960 LKR
10 AMD8.39920 LKR
20 AMD16.79840 LKR
50 AMD41.99600 LKR
100 AMD83.99200 LKR
250 AMD209.98000 LKR
500 AMD419.96000 LKR
1000 AMD839.92000 LKR
2000 AMD1679.84000 LKR
5000 AMD4199.60000 LKR
10000 AMD8399.20000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / درام أرمينية
1 LKR1.19059 AMD
5 LKR5.95295 AMD
10 LKR11.90590 AMD
20 LKR23.81180 AMD
50 LKR59.52950 AMD
100 LKR119.05900 AMD
250 LKR297.64750 AMD
500 LKR595.29500 AMD
1000 LKR1190.59000 AMD
2000 LKR2381.18000 AMD
5000 LKR5952.95000 AMD
10000 LKR11905.90000 AMD