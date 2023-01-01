درام أرميني إلى كونا كرواتية

تحويل AMD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
18.23 hrk

1.00000 AMD = 0.01823 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:42 UTC
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AMD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062188.36351.433841.658240.956718.2025
1GBP1.1587511.23065102.3861.661381.921391.1085721.0911
1USD0.941550.812579183.1971.351.561280.9007517.1382
1INR0.01131690.009766920.012019710.01622650.01876610.01082670.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Croatian Kuna
1 AMD0.01823 HRK
5 AMD0.09114 HRK
10 AMD0.18228 HRK
20 AMD0.36455 HRK
50 AMD0.91138 HRK
100 AMD1.82275 HRK
250 AMD4.55687 HRK
500 AMD9.11375 HRK
1000 AMD18.22750 HRK
2000 AMD36.45500 HRK
5000 AMD91.13750 HRK
10000 AMD182.27500 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / درام أرمينية
1 HRK54.86220 AMD
5 HRK274.31100 AMD
10 HRK548.62200 AMD
20 HRK1097.24400 AMD
50 HRK2743.11000 AMD
100 HRK5486.22000 AMD
250 HRK13715.55000 AMD
500 HRK27431.10000 AMD
1000 HRK54862.20000 AMD
2000 HRK109724.40000 AMD
5000 HRK274311.00000 AMD
10000 HRK548622.00000 AMD