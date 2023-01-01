5000 درام أرميني إلى كونا كرواتية

تحويل AMD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ amd
٨٧٫٣٢ hrk

1.00000 AMD = 0.01746 HRK

Mid-market exchange rate at 21:30
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
Check the Euro exchange rates
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85771.076489.8311.462181.635740.9472518.6777
1 GBP1.1659111.25495104.7321.704721.907071.1044121.7759
1 USD0.929050.796844183.4551.35841.519640.8800517.352
1 INR0.0111320.009548190.011982510.0162770.01820910.01054520.20792

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدرامات الأرمنية

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل درام أرمينية / Croatian Kuna
1 AMD0.01746 HRK
5 AMD0.08732 HRK
10 AMD0.17464 HRK
20 AMD0.34928 HRK
50 AMD0.87320 HRK
100 AMD1.74640 HRK
250 AMD4.36600 HRK
500 AMD8.73200 HRK
1000 AMD17.46400 HRK
2000 AMD34.92800 HRK
5000 AMD87.32000 HRK
10000 AMD174.64000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / درام أرمينية
1 HRK57.26060 AMD
5 HRK286.30300 AMD
10 HRK572.60600 AMD
20 HRK1145.21200 AMD
50 HRK2863.03000 AMD
100 HRK5726.06000 AMD
250 HRK14315.15000 AMD
500 HRK28630.30000 AMD
1000 HRK57260.60000 AMD
2000 HRK114521.20000 AMD
5000 HRK286303.00000 AMD
10000 HRK572606.00000 AMD