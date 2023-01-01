درام أرميني إلى دينار جزائري

تحويل AMD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٣٥٤٫٦٢ dzd

1.00000 AMD = 0.35462 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:41 UTC
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AMD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.0621588.36771.433851.658050.9566518.2033
1GBP1.1586811.23075102.3951.661451.921251.1084521.0928
1USD0.94150.812513183.1971.349951.561040.900717.1382
1INR0.01131640.009766130.012019710.01622590.01876310.01082610.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Algerian Dinar
1 AMD0.35462 DZD
5 AMD1.77312 DZD
10 AMD3.54623 DZD
20 AMD7.09246 DZD
50 AMD17.73115 DZD
100 AMD35.46230 DZD
250 AMD88.65575 DZD
500 AMD177.31150 DZD
1000 AMD354.62300 DZD
2000 AMD709.24600 DZD
5000 AMD1773.11500 DZD
10000 AMD3546.23000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / درام أرمينية
1 DZD2.81990 AMD
5 DZD14.09950 AMD
10 DZD28.19900 AMD
20 DZD56.39800 AMD
50 DZD140.99500 AMD
100 DZD281.99000 AMD
250 DZD704.97500 AMD
500 DZD1409.95000 AMD
1000 DZD2819.90000 AMD
2000 DZD5639.80000 AMD
5000 DZD14099.50000 AMD
10000 DZD28199.00000 AMD