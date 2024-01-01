Ermeni dramından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile AMD → DZD çevirin

1.000 amd
342,18 dzd

1,000 AMD = 0,3422 DZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Cezayir Dinarı
1 AMD0,34218 DZD
5 AMD1,71091 DZD
10 AMD3,42182 DZD
20 AMD6,84364 DZD
50 AMD17,10910 DZD
100 AMD34,21820 DZD
250 AMD85,54550 DZD
500 AMD171,09100 DZD
1000 AMD342,18200 DZD
2000 AMD684,36400 DZD
5000 AMD1.710,91000 DZD
10000 AMD3.421,82000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Ermeni Dramı
1 DZD2,92242 AMD
5 DZD14,61210 AMD
10 DZD29,22420 AMD
20 DZD58,44840 AMD
50 DZD146,12100 AMD
100 DZD292,24200 AMD
250 DZD730,60500 AMD
500 DZD1.461,21000 AMD
1000 DZD2.922,42000 AMD
2000 DZD5.844,84000 AMD
5000 DZD14.612,10000 AMD
10000 DZD29.224,20000 AMD