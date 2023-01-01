500 درام أرميني إلى دينار جزائري

تحويل AMD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ amd
١٦٧٫٠٢ dzd

1.00000 AMD = 0.33405 DZD

Mid-market exchange rate at 21:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076489.8311.462611.636360.9470518.6853
1 GBP1.1657711.2549104.7281.705161.907721.1040521.7839
1 USD0.929050.796876183.4551.35881.520220.8798517.3591
1 INR0.0111320.009548570.011982510.01628180.0182160.01054280.208006

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Algerian Dinar
1 AMD0.33405 DZD
5 AMD1.67024 DZD
10 AMD3.34048 DZD
20 AMD6.68096 DZD
50 AMD16.70240 DZD
100 AMD33.40480 DZD
250 AMD83.51200 DZD
500 AMD167.02400 DZD
1000 AMD334.04800 DZD
2000 AMD668.09600 DZD
5000 AMD1670.24000 DZD
10000 AMD3340.48000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / درام أرمينية
1 DZD2.99358 AMD
5 DZD14.96790 AMD
10 DZD29.93580 AMD
20 DZD59.87160 AMD
50 DZD149.67900 AMD
100 DZD299.35800 AMD
250 DZD748.39500 AMD
500 DZD1496.79000 AMD
1000 DZD2993.58000 AMD
2000 DZD5987.16000 AMD
5000 DZD14967.90000 AMD
10000 DZD29935.80000 AMD