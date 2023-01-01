5000 ليو روماني إلى ريال عماني

تحويل RON إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
٤١٥٫٦٣٩ omr

1.00000 RON = 0.08313 OMR

Mid-market exchange rate at 15:26
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93191.367951.539410.807821.350150.898283.2175
1EUR1.073111.467951.651940.86691.448850.963989.3007
1CAD0.7310210.68122311.125340.5905330.9869880.65660360.8337
1AUD0.64960.6053490.8886210.524760.8770570.58347154.0581

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / الريال العماني
1 RON0.08313 OMR
5 RON0.41564 OMR
10 RON0.83128 OMR
20 RON1.66255 OMR
50 RON4.15639 OMR
100 RON8.31277 OMR
250 RON20.78193 OMR
500 RON41.56385 OMR
1000 RON83.12770 OMR
2000 RON166.25540 OMR
5000 RON415.63850 OMR
10000 RON831.27700 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Romanian Leu
1 OMR12.02970 RON
5 OMR60.14850 RON
10 OMR120.29700 RON
20 OMR240.59400 RON
50 OMR601.48500 RON
100 OMR1202.97000 RON
250 OMR3007.42500 RON
500 OMR6014.85000 RON
1000 OMR12029.70000 RON
2000 OMR24059.40000 RON
5000 OMR60148.50000 RON
10000 OMR120297.00000 RON