1 ليو روماني إلى ريال عماني

تحويل RON إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
0.083 omr

1.00000 RON = 0.08313 OMR

Mid-market exchange rate at 15:25
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931851.3681.539170.807821.350.898283.2185
1EUR1.0732511.468211.651920.86691.448890.9639589.3143
1CAD0.7309940.68110311.125130.5905110.9868420.65657960.8322
1AUD0.64970.6053580.8887910.524840.8770950.58356154.0671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / الريال العماني
1 RON0.08313 OMR
5 RON0.41567 OMR
10 RON0.83134 OMR
20 RON1.66268 OMR
50 RON4.15669 OMR
100 RON8.31338 OMR
250 RON20.78345 OMR
500 RON41.56690 OMR
1000 RON83.13380 OMR
2000 RON166.26760 OMR
5000 RON415.66900 OMR
10000 RON831.33800 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Romanian Leu
1 OMR12.02880 RON
5 OMR60.14400 RON
10 OMR120.28800 RON
20 OMR240.57600 RON
50 OMR601.44000 RON
100 OMR1202.88000 RON
250 OMR3007.20000 RON
500 OMR6014.40000 RON
1000 OMR12028.80000 RON
2000 OMR24057.60000 RON
5000 OMR60144.00000 RON
10000 OMR120288.00000 RON