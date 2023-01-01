روبية نيبالية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل NPR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
4635 xof

1.00000 NPR = 4.63520 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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NPR إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065488.29981.436321.663390.9644518.3588
1GBP1.1527411.2282101.7931.65581.917561.1117621.1641
1USD0.93860.8142182.87951.348151.561280.9052517.2318
1INR0.01132510.00982390.012065710.01626640.0188380.01092250.207914

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NPR4.63520 XOF
5 NPR23.17600 XOF
10 NPR46.35200 XOF
20 NPR92.70400 XOF
50 NPR231.76000 XOF
100 NPR463.52000 XOF
250 NPR1158.80000 XOF
500 NPR2317.60000 XOF
1000 NPR4635.20000 XOF
2000 NPR9270.40000 XOF
5000 NPR23176.00000 XOF
10000 NPR46352.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Nepalese Rupee
1 XOF0.21574 NPR
5 XOF1.07870 NPR
10 XOF2.15740 NPR
20 XOF4.31480 NPR
50 XOF10.78700 NPR
100 XOF21.57400 NPR
250 XOF53.93500 NPR
500 XOF107.87000 NPR
1000 XOF215.74000 NPR
2000 XOF431.48000 NPR
5000 XOF1078.70000 NPR
10000 XOF2157.40000 NPR