Nepal rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile NPR → XOF çevirin

1.000 npr
4.588 xof

1.00000 NPR = 4.58770 XOF

15:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.076189.34521.452571.65160.9474318.3583
1 GBP1.1693311.25835104.4771.698581.931321.1078621.4675
1 USD0.929250.794691183.02691.349851.53480.8804517.06
1 INR0.01119250.009571490.012044310.0162580.01848560.01060440.205476

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 NPR4.58770 XOF
5 NPR22.93850 XOF
10 NPR45.87700 XOF
20 NPR91.75400 XOF
50 NPR229.38500 XOF
100 NPR458.77000 XOF
250 NPR1146.92500 XOF
500 NPR2293.85000 XOF
1000 NPR4587.70000 XOF
2000 NPR9175.40000 XOF
5000 NPR22938.50000 XOF
10000 NPR45877.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Nepal Rupisi
1 XOF0.21797 NPR
5 XOF1.08987 NPR
10 XOF2.17974 NPR
20 XOF4.35948 NPR
50 XOF10.89870 NPR
100 XOF21.79740 NPR
250 XOF54.49350 NPR
500 XOF108.98700 NPR
1000 XOF217.97400 NPR
2000 XOF435.94800 NPR
5000 XOF1089.87000 NPR
10000 XOF2179.74000 NPR