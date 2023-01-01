10 Nepal rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile NPR → XOF çevirin

10 npr
47 xof

1.00000 NPR = 4.66998 XOF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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NPR → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nepal rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 NPR4.66998 XOF
5 NPR23.34990 XOF
10 NPR46.69980 XOF
20 NPR93.39960 XOF
50 NPR233.49900 XOF
100 NPR466.99800 XOF
250 NPR1167.49500 XOF
500 NPR2334.99000 XOF
1000 NPR4669.98000 XOF
2000 NPR9339.96000 XOF
5000 NPR23349.90000 XOF
10000 NPR46699.80000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Nepal Rupisi
1 XOF0.21413 NPR
5 XOF1.07067 NPR
10 XOF2.14134 NPR
20 XOF4.28268 NPR
50 XOF10.70670 NPR
100 XOF21.41340 NPR
250 XOF53.53350 NPR
500 XOF107.06700 NPR
1000 XOF214.13400 NPR
2000 XOF428.26800 NPR
5000 XOF1070.67000 NPR
10000 XOF2141.34000 NPR