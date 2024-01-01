bin CFA Frangı BCEAO'dan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile XOF → NPR çevirin

1,000CFA XOF = 0,2174₨ NPR

11:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 XOF → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22430,2291
Düşük0,21680,2168
Ortalama0,22080,2245
Değişim-2.47%-4.82%
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1 XOF → NPR istatistikleri

XOF → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2243, en düşük 0,2168 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2208 oldu. XOF → NPR kurundaki değişiklik -2.47 değerindeydi.

XOF → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2291, en düşük 0,2168 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2245 oldu. XOF → NPR kurundaki değişiklik -4.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9941,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6231,6922.178,94
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1270,9561.230,32
1 EUR1,0560,8361,4811,62610,551,4141.821,05

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Nepal Rupisi
1 XOF0,21735 NPR
5 XOF1,08675 NPR
10 XOF2,17350 NPR
20 XOF4,34700 NPR
50 XOF10,86750 NPR
100 XOF21,73500 NPR
250 XOF54,33750 NPR
500 XOF108,67500 NPR
1000 XOF217,35000 NPR
2000 XOF434,70000 NPR
5000 XOF1.086,75000 NPR
10000 XOF2.173,50000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 NPR4,60088 XOF
5 NPR23,00440 XOF
10 NPR46,00880 XOF
20 NPR92,01760 XOF
50 NPR230,04400 XOF
100 NPR460,08800 XOF
250 NPR1.150,22000 XOF
500 NPR2.300,44000 XOF
1000 NPR4.600,88000 XOF
2000 NPR9.201,76000 XOF
5000 NPR23.004,40000 XOF
10000 NPR46.008,80000 XOF