5 روبية نيبالية إلى دونغ فيتنامي

تحويل NPR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

5 npr
930 vnd

₨1.000 NPR = ₫186.1 VND

Mid-market exchange rate at 07:41
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NPR إلى VND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11193.251.5111.6550.94621.657
1 GBP1.1811.3111101.7831.9521.11625.548
1 USD0.90.763183.8991.361.4890.85119.486
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Vietnamese Dong
1 NPR١٨٦٫٠٧٥٠٠ VND
5 NPR٩٣٠٫٣٧٥٠٠ VND
10 NPR١٬٨٦٠٫٧٥٠٠٠ VND
20 NPR٣٬٧٢١٫٥٠٠٠٠ VND
50 NPR٩٬٣٠٣٫٧٥٠٠٠ VND
100 NPR١٨٬٦٠٧٫٥٠٠٠٠ VND
250 NPR٤٦٬٥١٨٫٧٥٠٠٠ VND
500 NPR٩٣٬٠٣٧٫٥٠٠٠٠ VND
1000 NPR١٨٦٬٠٧٥٫٠٠٠٠٠ VND
2000 NPR٣٧٢٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
5000 NPR٩٣٠٬٣٧٥٫٠٠٠٠٠ VND
10000 NPR١٬٨٦٠٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Nepalese Rupee
1000 VND٥٫٣٧٤١٧ NPR
2000 VND١٠٫٧٤٨٣٤ NPR
5000 VND٢٦٫٨٧٠٨٥ NPR
10000 VND٥٣٫٧٤١٧٠ NPR
20000 VND١٠٧٫٤٨٣٤٠ NPR
50000 VND٢٦٨٫٧٠٨٥٠ NPR
100000 VND٥٣٧٫٤١٧٠٠ NPR
200000 VND١٬٠٧٤٫٨٣٤٠٠ NPR
500000 VND٢٬٦٨٧٫٠٨٥٠٠ NPR
1000000 VND٥٬٣٧٤٫١٧٠٠٠ NPR
2000000 VND١٠٬٧٤٨٫٣٤٠٠٠ NPR
5000000 VND٢٦٬٨٧٠٫٨٥٠٠٠ NPR