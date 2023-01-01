روبية نيبالية إلى دونغ فيتنامي

تحويل NPR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
182964 vnd

1.00000 NPR = 182.96400 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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NPR إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065488.29981.436321.663520.9644518.3598
1GBP1.1528711.22825101.7971.655871.917791.1118921.1662
1USD0.93860.814166182.87951.348151.56140.9052517.2328
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.01883940.01092250.207926

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Vietnamese Dong
1 NPR182.96400 VND
5 NPR914.82000 VND
10 NPR1829.64000 VND
20 NPR3659.28000 VND
50 NPR9148.20000 VND
100 NPR18296.40000 VND
250 NPR45741.00000 VND
500 NPR91482.00000 VND
1000 NPR182964.00000 VND
2000 NPR365928.00000 VND
5000 NPR914820.00000 VND
10000 NPR1829640.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Nepalese Rupee
1 VND0.00547 NPR
5 VND0.02733 NPR
10 VND0.05466 NPR
20 VND0.10931 NPR
50 VND0.27328 NPR
100 VND0.54656 NPR
250 VND1.36639 NPR
500 VND2.73279 NPR
1000 VND5.46557 NPR
2000 VND10.93114 NPR
5000 VND27.32785 NPR
10000 VND54.65570 NPR