روبية نيبالية إلى ليرة لبنانية

تحويل NPR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
113050 lbp

1.00000 NPR = 113.05000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:6 UTC
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NPR إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436351.663670.964418.3619
1GBP1.1528711.22835101.8051.655881.917951.1118321.1683
1USD0.938550.8141182.87951.348051.56140.905217.2331
1INR0.0113240.00982270.012065710.01626520.01883940.01092190.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه لبناني
1 NPR113.05000 LBP
5 NPR565.25000 LBP
10 NPR1130.50000 LBP
20 NPR2261.00000 LBP
50 NPR5652.50000 LBP
100 NPR11305.00000 LBP
250 NPR28262.50000 LBP
500 NPR56525.00000 LBP
1000 NPR113050.00000 LBP
2000 NPR226100.00000 LBP
5000 NPR565250.00000 LBP
10000 NPR1130500.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Nepalese Rupee
1 LBP0.00885 NPR
5 LBP0.04423 NPR
10 LBP0.08846 NPR
20 LBP0.17691 NPR
50 LBP0.44228 NPR
100 LBP0.88456 NPR
250 LBP2.21141 NPR
500 LBP4.42282 NPR
1000 LBP8.84564 NPR
2000 LBP17.69128 NPR
5000 LBP44.22820 NPR
10000 LBP88.45640 NPR