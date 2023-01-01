روبية نيبالية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل NPR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
172.56 czk

1.00000 NPR = 0.17256 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:23 UTC
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NPR إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.663050.9644518.3578
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917521.1120121.1668
1USD0.938450.813901182.87951.34781.560670.9050517.2277
1INR0.01132290.00982030.012065710.01626220.01883060.01092010.207864

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NPR0.17256 CZK
5 NPR0.86281 CZK
10 NPR1.72563 CZK
20 NPR3.45126 CZK
50 NPR8.62815 CZK
100 NPR17.25630 CZK
250 NPR43.14075 CZK
500 NPR86.28150 CZK
1000 NPR172.56300 CZK
2000 NPR345.12600 CZK
5000 NPR862.81500 CZK
10000 NPR1725.63000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Nepalese Rupee
1 CZK5.79497 NPR
5 CZK28.97485 NPR
10 CZK57.94970 NPR
20 CZK115.89940 NPR
50 CZK289.74850 NPR
100 CZK579.49700 NPR
250 CZK1448.74250 NPR
500 CZK2897.48500 NPR
1000 CZK5794.97000 NPR
2000 CZK11589.94000 NPR
5000 CZK28974.85000 NPR
10000 CZK57949.70000 NPR