دولار ناميبي إلى دينار كويتي

تحويل NAD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
16.294 kwd

1.00000 NAD = 0.01629 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:25 UTC
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NAD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0659588.60921.436471.661780.964418.3625
1GBP1.15311.22905102.1671.656271.916051.1119621.1721
1USD0.938150.813637183.1271.34761.558970.9047517.2264
1INR0.01128550.009787870.012029810.01621130.01875410.01088390.20723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

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NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / Kuwaiti Dinar
1 NAD0.01629 KWD
5 NAD0.08147 KWD
10 NAD0.16294 KWD
20 NAD0.32588 KWD
50 NAD0.81469 KWD
100 NAD1.62939 KWD
250 NAD4.07348 KWD
500 NAD8.14695 KWD
1000 NAD16.29390 KWD
2000 NAD32.58780 KWD
5000 NAD81.46950 KWD
10000 NAD162.93900 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Namibian Dollar
1 KWD61.37270 NAD
5 KWD306.86350 NAD
10 KWD613.72700 NAD
20 KWD1227.45400 NAD
50 KWD3068.63500 NAD
100 KWD6137.27000 NAD
250 KWD15343.17500 NAD
500 KWD30686.35000 NAD
1000 KWD61372.70000 NAD
2000 KWD122745.40000 NAD
5000 KWD306863.50000 NAD
10000 KWD613727.00000 NAD