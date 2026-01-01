ألف دينار كويتي إلى دولار ناميبي
حوّل KWD إلى NAD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى NAD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى NAD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى NAD اليوم
|KWD
|NAD
|1 KWD
|52.00 NAD
|5 KWD
|260.01 NAD
|10 KWD
|520.01 NAD
|20 KWD
|1,040.02 NAD
|50 KWD
|2,600.05 NAD
|100 KWD
|5,200.10 NAD
|250 KWD
|13,000.25 NAD
|500 KWD
|26,000.50 NAD
|1000 KWD
|52,001 NAD
|2000 KWD
|104,002 NAD
|5000 KWD
|260,005 NAD
|10000 KWD
|520,010 NAD
|NAD
|KWD
|1 NAD
|0.019 KWD
|5 NAD
|0.096 KWD
|10 NAD
|0.192 KWD
|20 NAD
|0.385 KWD
|50 NAD
|0.962 KWD
|100 NAD
|1.923 KWD
|250 NAD
|4.808 KWD
|500 NAD
|9.615 KWD
|1000 NAD
|19.230 KWD
|2000 NAD
|38.461 KWD
|5000 NAD
|96.152 KWD
|10000 NAD
|192.304 KWD