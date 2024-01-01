ألف دولار ناميبي إلى دينار كويتي

تحويل NAD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nad
16.115 kwd

1.00000 NAD = 0.01611 KWD

Mid-market exchange rate at 03:00
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562951.0845589.86881.47061.661510.9573218.4485
1 GBP1.1678211.26655104.951.717381.940331.1179821.5444
1 USD0.922050.789546182.86281.355951.531980.8826517.0103
1 INR0.01112730.009528360.012068110.01636380.01848820.01065190.205283

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Namibian Dollar / Kuwaiti Dinar
1 NAD0.01611 KWD
5 NAD0.08057 KWD
10 NAD0.16115 KWD
20 NAD0.32229 KWD
50 NAD0.80573 KWD
100 NAD1.61145 KWD
250 NAD4.02862 KWD
500 NAD8.05725 KWD
1000 NAD16.11450 KWD
2000 NAD32.22900 KWD
5000 NAD80.57250 KWD
10000 NAD161.14500 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Namibian Dollar
1 KWD62.05590 NAD
5 KWD310.27950 NAD
10 KWD620.55900 NAD
20 KWD1241.11800 NAD
50 KWD3102.79500 NAD
100 KWD6205.59000 NAD
250 KWD15513.97500 NAD
500 KWD31027.95000 NAD
1000 KWD62055.90000 NAD
2000 KWD124111.80000 NAD
5000 KWD310279.50000 NAD
10000 KWD620559.00000 NAD