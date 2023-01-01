bin Namibya dolarından Kuveyt dinarına
Reel döviz kuru ile NAD → KWD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Namibya dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Namibya Doları
|1 KWD
|60.92130 NAD
|5 KWD
|304.60650 NAD
|10 KWD
|609.21300 NAD
|20 KWD
|1218.42600 NAD
|50 KWD
|3046.06500 NAD
|100 KWD
|6092.13000 NAD
|250 KWD
|15230.32500 NAD
|500 KWD
|30460.65000 NAD
|1000 KWD
|60921.30000 NAD
|2000 KWD
|121842.60000 NAD
|5000 KWD
|304606.50000 NAD
|10000 KWD
|609213.00000 NAD