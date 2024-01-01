50 Kuveyt dinarından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → NAD çevirin

1,000ك KWD = 59,16$ NAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NAD
1 KWD → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek59,424459,4244
Düşük56,430056,0731
Ortalama57,765657,6720
Değişim3.02%2.13%
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1 KWD → NAD istatistikleri

KWD → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 59,4244, en düşük 56,4300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 57,7656 oldu. KWD → NAD kurundaki değişiklik 3.02 değerindeydi.

KWD → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 59,4244, en düşük 56,0731 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 57,6720 oldu. KWD → NAD kurundaki değişiklik 2.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Namibya Doları
1 KWD59,15860 NAD
5 KWD295,79300 NAD
10 KWD591,58600 NAD
20 KWD1.183,17200 NAD
50 KWD2.957,93000 NAD
100 KWD5.915,86000 NAD
250 KWD14.789,65000 NAD
500 KWD29.579,30000 NAD
1000 KWD59.158,60000 NAD
2000 KWD118.317,20000 NAD
5000 KWD295.793,00000 NAD
10000 KWD591.586,00000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Kuveyt Dinarı
1 NAD0,01690 KWD
5 NAD0,08452 KWD
10 NAD0,16904 KWD
20 NAD0,33807 KWD
50 NAD0,84519 KWD
100 NAD1,69037 KWD
250 NAD4,22593 KWD
500 NAD8,45185 KWD
1000 NAD16,90370 KWD
2000 NAD33,80740 KWD
5000 NAD84,51850 KWD
10000 NAD169,03700 KWD