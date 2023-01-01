Намибийские доллары в кувейтские динары

Сконвертируйте NAD в KWD по реальному обменному курсу

1000 nad
16.321 kwd

1.00000 NAD = 0.01632 KWD

Среднерыночный курс в 1:28 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NAD к KWD

1 мин. назад 1 NAD → 0 KWD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.076189.18071.45861.676040.9591518.5497
1GBP1.1613111.24965103.5631.693841.946341.1138721.5413
1USD0.92930.800224182.8741.355451.557510.8913517.2379
1INR0.01121320.009655910.012066510.01635560.01879370.01075550.208001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for намибийский доллар

NAD в USD

NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Намибийский доллар / Кувейтский динар
1 NAD0.01632 KWD
5 NAD0.08160 KWD
10 NAD0.16321 KWD
20 NAD0.32642 KWD
50 NAD0.81605 KWD
100 NAD1.63210 KWD
250 NAD4.08025 KWD
500 NAD8.16050 KWD
1000 NAD16.32100 KWD
2000 NAD32.64200 KWD
5000 NAD81.60500 KWD
10000 NAD163.21000 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Намибийский доллар
1 KWD61.27080 NAD
5 KWD306.35400 NAD
10 KWD612.70800 NAD
20 KWD1225.41600 NAD
50 KWD3063.54000 NAD
100 KWD6127.08000 NAD
250 KWD15317.70000 NAD
500 KWD30635.40000 NAD
1000 KWD61270.80000 NAD
2000 KWD122541.60000 NAD
5000 KWD306354.00000 NAD
10000 KWD612708.00000 NAD