100 намибийских долларов в кувейтские динары

Сконвертируйте NAD в KWD по реальному обменному курсу

100 nad
1,673 kwd

$1,000 NAD = ك0,01673 KWD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NAD в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01710,0171
Низкий0,01650,0160
В среднем0,01690,0167
Изменить-1.93%3.91%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NAD к KWD

За последние 30 дней максимальный курс NAD к KWD составил 0,0171, а минимальный — 0,0165. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0169. Изменение курса NAD к KWD в процентном соотношении составило -1.93.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к KWD составил 0,0171, а минимальный — 0,0160. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0167. Изменение курса NAD к KWD в процентном соотношении составило 3.91.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

NAD в USD

NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Кувейтский динар
1 NAD0,01673 KWD
5 NAD0,08365 KWD
10 NAD0,16731 KWD
20 NAD0,33461 KWD
50 NAD0,83654 KWD
100 NAD1,67307 KWD
250 NAD4,18268 KWD
500 NAD8,36535 KWD
1000 NAD16,73070 KWD
2000 NAD33,46140 KWD
5000 NAD83,65350 KWD
10000 NAD167,30700 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Намибийский доллар
1 KWD59,77050 NAD
5 KWD298,85250 NAD
10 KWD597,70500 NAD
20 KWD1 195,41000 NAD
50 KWD2 988,52500 NAD
100 KWD5 977,05000 NAD
250 KWD14 942,62500 NAD
500 KWD29 885,25000 NAD
1000 KWD59 770,50000 NAD
2000 KWD119 541,00000 NAD
5000 KWD298 852,50000 NAD
10000 KWD597 705,00000 NAD