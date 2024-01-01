1 намибийский доллар в кувейтские динары
Сконвертируйте NAD в KWD по реальному обменному курсу
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|1 NAD в KWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0171
|0,0171
|Низкий
|0,0165
|0,0160
|В среднем
|0,0169
|0,0167
|Изменить
|-1.93%
|3.91%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NAD к KWD
За последние 30 дней максимальный курс NAD к KWD составил 0,0171, а минимальный — 0,0165. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0169. Изменение курса NAD к KWD в процентном соотношении составило -1.93.
За последние 90 дней максимальный курс NAD к KWD составил 0,0171, а минимальный — 0,0160. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0167. Изменение курса NAD к KWD в процентном соотношении составило 3.91.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в кувейтские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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|Обменные курсы Кувейтский динар / Намибийский доллар
|1 KWD
|59,77050 NAD
|5 KWD
|298,85250 NAD
|10 KWD
|597,70500 NAD
|20 KWD
|1 195,41000 NAD
|50 KWD
|2 988,52500 NAD
|100 KWD
|5 977,05000 NAD
|250 KWD
|14 942,62500 NAD
|500 KWD
|29 885,25000 NAD
|1000 KWD
|59 770,50000 NAD
|2000 KWD
|119 541,00000 NAD
|5000 KWD
|298 852,50000 NAD
|10000 KWD
|597 705,00000 NAD