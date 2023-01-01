دولار ناميبي إلى دولار جامايكي

تحويل NAD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٨٬١٧٠٫٤٣ jmd

1.00000 NAD = 8.17043 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:22 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NAD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 JMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0659588.60921.436471.661780.964418.3625
1GBP1.15311.22905102.1671.656271.916051.1119621.1721
1USD0.938150.813637183.1271.34761.558970.9047517.2264
1INR0.01128550.009787870.012029810.01621130.01875410.01088390.20723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار جامايكي
1 NAD8.17043 JMD
5 NAD40.85215 JMD
10 NAD81.70430 JMD
20 NAD163.40860 JMD
50 NAD408.52150 JMD
100 NAD817.04300 JMD
250 NAD2042.60750 JMD
500 NAD4085.21500 JMD
1000 NAD8170.43000 JMD
2000 NAD16340.86000 JMD
5000 NAD40852.15000 JMD
10000 NAD81704.30000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Namibian Dollar
1 JMD0.12239 NAD
5 JMD0.61196 NAD
10 JMD1.22393 NAD
20 JMD2.44786 NAD
50 JMD6.11965 NAD
100 JMD12.23930 NAD
250 JMD30.59825 NAD
500 JMD61.19650 NAD
1000 JMD122.39300 NAD
2000 JMD244.78600 NAD
5000 JMD611.96500 NAD
10000 JMD1223.93000 NAD