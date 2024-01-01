Namibya dolarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile NAD → JMD çevirin

1.000 nad
8.216,63 jmd

1.00000 NAD = 8.21663 JMD

14:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563351.077689.44311.454061.652380.948318.3927
1 GBP1.1677711.2584104.451.698021.929621.1073921.4786
1 USD0.9280.79466183.00211.349351.533390.8817.0682
1 INR0.01118030.009573970.012047910.01625680.01847410.01060210.205636

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Namibya dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

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Çevrim kurları Namibya Doları / Jamaika Doları
1 NAD8.21663 JMD
5 NAD41.08315 JMD
10 NAD82.16630 JMD
20 NAD164.33260 JMD
50 NAD410.83150 JMD
100 NAD821.66300 JMD
250 NAD2054.15750 JMD
500 NAD4108.31500 JMD
1000 NAD8216.63000 JMD
2000 NAD16433.26000 JMD
5000 NAD41083.15000 JMD
10000 NAD82166.30000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Namibya Doları
1 JMD0.12170 NAD
5 JMD0.60852 NAD
10 JMD1.21704 NAD
20 JMD2.43408 NAD
50 JMD6.08520 NAD
100 JMD12.17040 NAD
250 JMD30.42600 NAD
500 JMD60.85200 NAD
1000 JMD121.70400 NAD
2000 JMD243.40800 NAD
5000 JMD608.52000 NAD
10000 JMD1217.04000 NAD