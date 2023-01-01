دولار ناميبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل NAD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
201.31 ils

1.00000 NAD = 0.20131 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:22 UTC
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NAD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436541.661860.9644518.3633
1GBP1.15311.22905102.1671.656271.916051.1120121.1721
1USD0.93810.813637183.1271.34761.558970.9047517.2264
1INR0.0112850.009787870.012029810.01621130.01875410.01088390.20723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / Israeli New Sheqel
1 NAD0.20131 ILS
5 NAD1.00655 ILS
10 NAD2.01309 ILS
20 NAD4.02618 ILS
50 NAD10.06545 ILS
100 NAD20.13090 ILS
250 NAD50.32725 ILS
500 NAD100.65450 ILS
1000 NAD201.30900 ILS
2000 NAD402.61800 ILS
5000 NAD1006.54500 ILS
10000 NAD2013.09000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Namibian Dollar
1 ILS4.96750 NAD
5 ILS24.83750 NAD
10 ILS49.67500 NAD
20 ILS99.35000 NAD
50 ILS248.37500 NAD
100 ILS496.75000 NAD
250 ILS1241.87500 NAD
500 ILS2483.75000 NAD
1000 ILS4967.50000 NAD
2000 ILS9935.00000 NAD
5000 ILS24837.50000 NAD
10000 ILS49675.00000 NAD