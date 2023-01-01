دولار ناميبي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل NAD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٤٬٣٨٢٫١٧ btn

1.00000 NAD = 4.38217 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:16 UTC
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NAD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436491.66160.9644518.361
1GBP1.15311.22915102.1761.656341.915911.1120121.1711
1USD0.93810.81357183.1271.347551.558720.9047517.2242
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621070.01875110.01088390.207203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / نغولتروم بوتاني
1 NAD4.38217 BTN
5 NAD21.91085 BTN
10 NAD43.82170 BTN
20 NAD87.64340 BTN
50 NAD219.10850 BTN
100 NAD438.21700 BTN
250 NAD1095.54250 BTN
500 NAD2191.08500 BTN
1000 NAD4382.17000 BTN
2000 NAD8764.34000 BTN
5000 NAD21910.85000 BTN
10000 NAD43821.70000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Namibian Dollar
1 BTN0.22820 NAD
5 BTN1.14099 NAD
10 BTN2.28198 NAD
20 BTN4.56396 NAD
50 BTN11.40990 NAD
100 BTN22.81980 NAD
250 BTN57.04950 NAD
500 BTN114.09900 NAD
1000 BTN228.19800 NAD
2000 BTN456.39600 NAD
5000 BTN1140.99000 NAD
10000 BTN2281.98000 NAD