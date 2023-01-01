5000 بيزو مكسيكي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل MXN إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ mxn
٢٬٢٤٢٫٩٠ gtq

1.00000 MXN = 0.44858 GTQ

Mid-market exchange rate at 13:28
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92841.3571583.40560.7958930.876051.514814.9157
1 EUR1.077111.4617989.83620.85720.94361.63165.2947
1 CAD0.7368380.684095161.45640.5864450.6455071.116173.62208
1 INR0.01198960.01113140.016271710.009542440.01050350.01816190.0589373

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Guatemalan Quetzal
1 MXN0.44858 GTQ
5 MXN2.24290 GTQ
10 MXN4.48580 GTQ
20 MXN8.97160 GTQ
50 MXN22.42900 GTQ
100 MXN44.85800 GTQ
250 MXN112.14500 GTQ
500 MXN224.29000 GTQ
1000 MXN448.58000 GTQ
2000 MXN897.16000 GTQ
5000 MXN2242.90000 GTQ
10000 MXN4485.80000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Mexican Peso
1 GTQ2.22926 MXN
5 GTQ11.14630 MXN
10 GTQ22.29260 MXN
20 GTQ44.58520 MXN
50 GTQ111.46300 MXN
100 GTQ222.92600 MXN
250 GTQ557.31500 MXN
500 GTQ1114.63000 MXN
1000 GTQ2229.26000 MXN
2000 GTQ4458.52000 MXN
5000 GTQ11146.30000 MXN
10000 GTQ22292.60000 MXN