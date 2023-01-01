5 بيزو مكسيكي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل MXN إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

٥ mxn
٢٫٢٤ gtq

1.00000 MXN = 0.44863 GTQ

Mid-market exchange rate at 13:27
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.928351.3571583.4060.7957030.87621.514694.9132
1 EUR1.077211.4619289.84490.85720.943851.631635.2925
1 CAD0.7368380.684031161.45670.5863050.6456181.116083.62023
1 INR0.01198950.01113030.016271610.009540120.01050520.01816050.058907

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Guatemalan Quetzal
1 MXN0.44863 GTQ
5 MXN2.24315 GTQ
10 MXN4.48629 GTQ
20 MXN8.97258 GTQ
50 MXN22.43145 GTQ
100 MXN44.86290 GTQ
250 MXN112.15725 GTQ
500 MXN224.31450 GTQ
1000 MXN448.62900 GTQ
2000 MXN897.25800 GTQ
5000 MXN2243.14500 GTQ
10000 MXN4486.29000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Mexican Peso
1 GTQ2.22901 MXN
5 GTQ11.14505 MXN
10 GTQ22.29010 MXN
20 GTQ44.58020 MXN
50 GTQ111.45050 MXN
100 GTQ222.90100 MXN
250 GTQ557.25250 MXN
500 GTQ1114.50500 MXN
1000 GTQ2229.01000 MXN
2000 GTQ4458.02000 MXN
5000 GTQ11145.05000 MXN
10000 GTQ22290.10000 MXN