1 بيزو مكسيكي إلى كولون كوستاريكي

تحويل MXN إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
٣٠٫٢٦ crc

1.00000 MXN = 30.26490 CRC

Mid-market exchange rate at 12:58
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92781.35883.41170.7954180.87521.515154.9107
1 EUR1.077811.4636589.90110.85730.94331.633035.29275
1 CAD0.7363770.683222161.42250.5857280.6444771.115723.61613
1 INR0.01198870.01112330.016280710.009536050.01049250.01816470.058873

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / كوستاريكا كولوين
1 MXN30.26490 CRC
5 MXN151.32450 CRC
10 MXN302.64900 CRC
20 MXN605.29800 CRC
50 MXN1513.24500 CRC
100 MXN3026.49000 CRC
250 MXN7566.22500 CRC
500 MXN15132.45000 CRC
1000 MXN30264.90000 CRC
2000 MXN60529.80000 CRC
5000 MXN151324.50000 CRC
10000 MXN302649.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Mexican Peso
1 CRC0.03304 MXN
5 CRC0.16521 MXN
10 CRC0.33042 MXN
20 CRC0.66083 MXN
50 CRC1.65208 MXN
100 CRC3.30416 MXN
250 CRC8.26040 MXN
500 CRC16.52080 MXN
1000 CRC33.04160 MXN
2000 CRC66.08320 MXN
5000 CRC165.20800 MXN
10000 CRC330.41600 MXN