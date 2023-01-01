كواشا ملاوية إلى دولار جامايكي

تحويل MWK إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
142.95 jmd

1.00000 MWK = 0.14295 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
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MWK إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.436811.661390.964518.3674
1GBP1.15311.22935102.1921.656671.915621.1120721.178
1USD0.93790.813438183.1271.34761.558240.904617.227
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621130.01874530.01088210.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

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MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار جامايكي
1 MWK0.14295 JMD
5 MWK0.71476 JMD
10 MWK1.42951 JMD
20 MWK2.85902 JMD
50 MWK7.14755 JMD
100 MWK14.29510 JMD
250 MWK35.73775 JMD
500 MWK71.47550 JMD
1000 MWK142.95100 JMD
2000 MWK285.90200 JMD
5000 MWK714.75500 JMD
10000 MWK1429.51000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Malawian Kwacha
1 JMD6.99541 MWK
5 JMD34.97705 MWK
10 JMD69.95410 MWK
20 JMD139.90820 MWK
50 JMD349.77050 MWK
100 JMD699.54100 MWK
250 JMD1748.85250 MWK
500 JMD3497.70500 MWK
1000 JMD6995.41000 MWK
2000 JMD13990.82000 MWK
5000 JMD34977.05000 MWK
10000 JMD69954.10000 MWK