50 روبية موريشية إلى ريال قطري

تحويل MUR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

50 mur
3.93 qar

1.00000 MUR = 0.07863 QAR

Mid-market exchange rate at 19:08
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الريال القطري
1 MUR0.07863 QAR
5 MUR0.39314 QAR
10 MUR0.78627 QAR
20 MUR1.57255 QAR
50 MUR3.93136 QAR
100 MUR7.86273 QAR
250 MUR19.65682 QAR
500 MUR39.31365 QAR
1000 MUR78.62730 QAR
2000 MUR157.25460 QAR
5000 MUR393.13650 QAR
10000 MUR786.27300 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Mauritian Rupee
1 QAR12.71820 MUR
5 QAR63.59100 MUR
10 QAR127.18200 MUR
20 QAR254.36400 MUR
50 QAR635.91000 MUR
100 QAR1271.82000 MUR
250 QAR3179.55000 MUR
500 QAR6359.10000 MUR
1000 QAR12718.20000 MUR
2000 QAR25436.40000 MUR
5000 QAR63591.00000 MUR
10000 QAR127182.00000 MUR